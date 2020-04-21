الجيش الليبي: إسقاط طائرات تركية مسيرة وفرت غطاء للميليشيات في هجوم ترهونة

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الدفاعات الجوية للجيش الوطني الليبي أسقطت طائرات تركية مسيرة وفرت غطاء جويا للميليشيات خلال هجومها على مدينة ترهونة.

وقال المسماري إن هجمات الميليشيات على مدينة ترهونة فشلت والجيش كبدها خسائر كبيرة، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأضاف إن تركيا تحشد الأفراد والمعدات لتنفيذ الهجوم على مدينة ترهونة، جنوبي العاصمة طرابلس.

وتابع أن الجيش مستمر في تطهير مناطق أقصى الجنوب الغربي، بمحاذاة الحدود الليبية مع تشاد، و”نحن نراقب تحركات الميليشيات هناك”.

وأوضح أن “تركيا وجماعات تنظيم القاعدة وراء تحرك المليشيات في كافة مناطق ليبيا، وهناك قيادة ميدانية تركية خاصة في مناطق الجنوب الغربي”.

وتشهد مدينة ترهونة معركة توصف بالأعنف، بين قوات الجيش الوطني الليبي وجماعات متطرفة مدعومة من أنقرة.