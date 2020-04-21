أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة،اليوم، مركز تسوق بسبب حريق شب بغرفة العدادات الكهربائية بحي العزيزية.
و قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني إن عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً
،اليوم، الثلاثاء ٢٨ / ٨ / ١٤٤١هـ يفيد بوجود حريق بعرفة عدادات بمركز تجاري .
وأوضح القرني أنه جرى تحريك الفرق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة على الفور لإطفاء الحريق و السيطرة عليه.
و أكد القرني تسجيل إصابة واحدة لشخص من جنسية عربية في العقد الثالث من عمره عولج من قبل الهلال الأحمر بالموقع.
و باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لاكتشاف الأسباب واكمال الإجراءات اللازمة.
حريق في مركز تجاري بمكة
الوئام-مكة-حجب العصيمي
أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة،اليوم، مركز تسوق بسبب حريق شب بغرفة العدادات الكهربائية بحي العزيزية.