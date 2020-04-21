حريق في مركز تجاري بمكة

أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة،اليوم، مركز تسوق بسبب حريق شب بغرفة العدادات الكهربائية بحي العزيزية.

‏و قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني إن عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً

،اليوم، الثلاثاء ٢٨ / ٨ / ١٤٤١هـ يفيد بوجود حريق بعرفة عدادات بمركز تجاري .

‏وأوضح القرني أنه جرى تحريك الفرق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة على الفور لإطفاء الحريق و السيطرة عليه.

و أكد القرني تسجيل إصابة واحدة لشخص من جنسية عربية في العقد الثالث من عمره عولج من قبل الهلال الأحمر بالموقع.

و باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لاكتشاف الأسباب واكمال الإجراءات اللازمة.