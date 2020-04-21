منها علاج حساء الفلفل وبخور شجرة النيم.. 9 خرافات شائعة عن كورونا

منذ بداية ظهور أزمة فيروس كورونا حول العالم، لم تهدأ وتيرة انتشار الشائعات بشأن التعامل مع الوباء القاتل، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو التي تقع فيها وسائل إعلام ومواقع إخبارية.

مؤخرا، تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لصحيفة الوطن، مجموعة من المفاهيم والخرافات الخاطئة أبرزها:

1- الفيروس لا يؤثر على الأفارقة

2- كورونا لا يعيش في المناخ الإفريقي الحار

3- رش الكحول والكلور على الجسم

4- شرب الشاي الأسود

5- حساء الفلفل مع الليمون يطرد الفيروس

6- استنشاق بخور شخرة النيم

7- العلاج بفيتامين سي

8- مناعة ذاتية لمن أصيبوا

9- حقن الإنفلونزا فعالة ضد الفيروس