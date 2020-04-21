“قصة الرشيد” .. بدأتها باتهام مسؤولٍ .. وانتهت بتجاوب سريع وإغلاق “سكن عمالٍ” مخالف

“ظهرعلى شاشات التلفاز السعودي يندد بالعشوائيات ، رغم امتلاكه لعقار مخالف يؤجره للعمالة الوافدة، والثمن 700 ريال للسرير الواحد شهريا.

هكذا فاجأت الكاتبة و الدكتورة في العلاقات الدولية والدبلوماسية ، وفاء الرشيد متابعيها في بلاغ وجهته بتغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يرصد مخالفة نائب رئيس بلدية بالمنطقة الشرقية ، والذي امتلك على حد بلاغها سكنا عشوائيا وسط حي الراكة ، مخالفا حتى لما يوصي به هو على شاشات التلفاز.

و قالت الرشيد في تغريدتها: ” نائب رئيس بلدية بالمنطقة الشرقية يملك سكنا عشوائيا، يؤجره لعماله بسعر ٧٠٠ ريال للسرير شهريا وسط حي الراكة السكني، وظهر المبجل على شاشات التلفاز السعودي يوم أمس يندد بالعشوائيات الموجودة بالمنطقة الشرقية…والبلدية في آخر برود..

وتفاعل رواد مواقع التواصل و المتابعين مع المنشور و القضية التي تحمله،مستنكرين على المسؤول فعلته

و لكن الحدث الذي مثل الفارق، هو التجاوب السريع من قبل قبل أمانة الشرقية التي ردت في تعليق لها قائلة: نشكر لكم حرصكم لما فيه المصلحة العامة ونأمل منك موافاتنا بموقع المبنى وبقية المعلومات على الخاص للوقوف على الوضع ومعالجته . علمًا بأن الإشارة لأحد منسوبي الأمانة يعتبر اتهام له تبعاته القانونية.لذا نامل إثبات مالديك ليتم اتخاذ الإجراء اللازم

و ما هي إلا ساعات و يأتي الخبر الأكيد من قبل الدكتورة وفاء الرشيد، التي أكدت حضور فرق البلدية بمعاونة الشرطة ليتم التعامل و فصل الكهرباء و إخلاء الموقع

و عبرت الرشيد عن شكرها لوزارة الشؤون البلدية لتجاوبها السريع كما وجهت الشكر للوزير المكلف الذي أحدث الفارق الكبير و الملحوظ ماجد الحقيل

وقالت في تغريدة لها: ” تم التجاوب وحضرت البلدية والشرطة للموقع وتم إخلاء العماله وفصل الكهرباء … شكراً #ماجد_الحقيل ول وزارة الشؤون البلدية والقروية

فيما نشرت صورة المخالفة مكتوب عليها “تعدي ” سوف يتم ازالته”

و ثمن الكثير من المتابعين سرعة القرار و عبروا عن إعجابهم بردة الفعل التي لم تستثن مسؤولا في البلديات من التعامل بحزم .