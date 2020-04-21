نظام “أجير” يُتيح للمنشآت رفع السير الذاتية لعمالتها لتمكين إعارتها بشكل أسرع

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إتاحة خدمة تمكين المنشآت من إدراج السير الذاتية للعمالة المراد إعارتهم أو نقل خدماتهم للمنشآت الأخرى.

جاء ذلك لتسهيل عملية الربط والوصول بين مقدم الخدمة والمنشآت المستفيدة منها، بما يضمن تسهيل أعمال تلك المنشآت وعدم تأثر سوق العمل في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جميع دول العالم جراء جائحة كورونا.

وقالت الوزراة إنه يمكن للمنشآت الاستفادة من الخدمة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة من خلال الرابط : https://ajeer.qiwa.sa .

وأتاحت الوزارة مؤخراً إعارة العاملين عبر برنامج “أجير” لمنشآت القطاع الخاص دون اشتراط لنوع النشاط التجاري للمنشآت.