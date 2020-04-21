انطلاق أول رحلة جوية من المملكة إلى الفلبين ضمن مبادرة “تمكين الوافدين من العودة”

انطلقت أول رحلة جوية من المملكة العربية السعودية متجهة إلى عاصمة الفلبين ” مانيلا ” ، ضمن مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم في ظل جائحة كورونا.

وبادرت المنشآت في وقت سابق إلى تقديم طلبات لتمكين وافدين يعملون لديهم من العودة إلى بلدانهم.

ومن المقرر أن يكون خط سير الرحلة الأولى ابتداءً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، لتصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قبل أن تنطلق مرة أخرى عند الساعة 10:30 م إلى مانيلا.