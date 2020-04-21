خبير نفطي: السعودية دائما وأبدا تحقق استقرار أسواق النفط.. والكل يريد أن يكون راكبا مجانيا

قال الدكتور محمد الصبان المستشار الاقتصادي والبترولي، إن جلسة مجلس الوزراء السعودي أكدت على الدور المسؤول للمملكة العربية السعودية، فهي دائما وأبدا تتجه إلى تحقيق استقرار الأسواق عبر العقود الماضية.

وأضاف الصبان، في مداخلة عبر القناة السعودية “نتذكر حينما كنا نحضر اجتماعات الأوبك كان الشغل الشاغل للاجتماعات هو عدم الالتزام من الآخرين وكانوا يحاولون رمي العبء على بعض دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة، وعدم الالتزام هذه سمة، والكل يريد أن يكون راكبا مجانيا بما فيهم الآن منتجو النفط الصخري”.

وتابع أن المملكة العربية السعودية وروسيا وكثير من دول مجموعة أوبك + صادقين في اتجاههم نحو تحقيق استقرار الأسواق، لكن المشكلة لا يكفي تخفيض الـ10 ملايين مقابل بالانهيار التاريخي الذي حدث بالطلب العالمي.

ويوم أمس الاثنين انهارت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو بنسبة 306% أو 55.90 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند -37.63 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم يونيو عند التسوية بنسبة 8.9% أو 2.51 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 25.57 دولار للبرميل.