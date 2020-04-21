للحد من انتشار #كورونا .. مهلة 48 ساعة لمعالجة أوضاع مساكن العمال في الرياض

أملهت أمانة الرياض، اليوم، مسؤولي مساكن العمال 48 ساعة لمعالجة الملاحظات و السلبيات، منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”

وشاركت الأمانة ٤ جهات في ١٦ لجنة؛ لحصر جميع مقرات سكن العمالة، والتحقق من موافقتها لاشتراطات دليل مكافحة كورونا.

وقالت الأمانة في تغريدة لها،اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر : “منعًا من نشوء بؤر جديدة للفيروس.. أمانة منطقةالرياض تشارك مع ٤ جهات في ١٦ لجنة؛ لحصر جميع مقرات سكن العمالة، والتحقق من موافقتها لاشتراطات دليل مكافحة كورونا، وعدم وجود أي تكدس، وبما يتماشى مع نظام الشروط الصحية لمساكن العمال، وإمهال مسؤولي المساكن ٤٨ ساعة لمعالجة الملاحظات..