البدء في تشغيل المسلخ الآلي بطريق الليث في مكة المكرمة

بدأت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة المسالخ، صباح، اليوم، تشغيل المسلخ الآلي الجديد ( أ ) في طريق الليث لخدمة المواطنين والمقيمين وتطبيقات التوصيل وذلك للتسهيل عليهم خصوصاً ماتشهده العاصمة المقدسة هذه الأيام من الإقبال على الذبائح لقرب حلول شهر رمضان المبارك .

وأوضح مدير إدارة المسالخ، الدكتور أحمد قوتة أنه تم التشغيل الجزئي للمسلخ لمذبوحات التطبيقات الإلكترونية بهدف خدمة المواطنين و المقيمين و للتسهيل عليهم وللوقاية من جائحة كورونا المستجد .

موضحًا التنويه لكافة العاملين بالمسلخ الآلي بتكثيف كافة الاجراءات الوقائية ومضاعفة الجهود المبذولة لما تشهده المسالخ خلال هذه الفترة من زيادة في معدل الذبح اليومي .

وأكد قوتة على المواطن و المقيم الامتثال بالاجراءات الوقائية من خلال الاستفادة من خدمات التطبيقات الإلكترونية و التوصيل المنزلي والتي تم العمل بها كأحد الاجراءات الوقائية التي قامت بها الأمانة بالاستفادة منها وبإشراف ومتابعة من فريق طبي متكامل .