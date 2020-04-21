مع تزايد الإصابات بأمريكا.. ترامب يكررها: أرى النور في نهاية النفق

لطالما استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبارة “أرى النور في نهاية النفق” في محاولة منه لطمأنة الأمريكيين منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

في مؤتمرات سابقة لعرض تطورات كورونا، ألمح ترامب إلى ضرورة التخلي عن سياسة إغلاق البلاد وعودة الحياة إلى طبيعتها رغم زيادة أعداد المصابين في بلاده.

اليوم وبعد عدة إجراءات اتخذتها الإدارة الأمريكية لوقف نزيف الاقتصاد عاد الرئيس الأمريكي إلى تكرار عبارته الشهيرة في مواجهة كورونا “أرى النور في نهاية النفق”.

وقال إن 20 ولاية أمريكية تمثل 40% من البلاد ترغب في رفع قيود الإغلاق والعودة للعمل.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تسعى لاستعادة نشاط سوق العمل وإنقاذ العمال المتضررين جراء كورونا.. والتوقف عن استقبال المهاجرين سيساهم في حماية العمال الأميركيين.

وطالب مجلس النواب بالإسراع في إقرار حزمة المساعدات الجديدة، التي أقرها مجلس الشيوخ مساء الثلاثاء بقيمة 480 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة المتضرّرة بشدّة من وباء كوفيد-19 وتمويل المستشفيات التي تعاني بسبب الوباء وتكثيف الفحوصات المخبرية لكشف المصابين بفيروس كورونا المستجدّ.

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى “عتبة جديدة”

وكشف إحصاء لرويترز أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة وصل إلى ما يقرب من 45 ألفا، في زيادة تتجاوز 2000 حالة رغم عدم إبلاغ العديد من الولايات بالعدد المسجل لديها، الثلاثاء.

وتباطأت وتيرة الوفيات إلى ما دون 2000 حالة أيضا على مدى 3 أيام حتى الاثنين.

ووصلت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى ذروتها عند 2806 حالات يوم 15 أبريل.

ولا تزال تظهر بؤر تفش للمرض في شيكاغو وبوسطن وفيلادلفيا.

كما أظهر الإحصاء أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز 800 ألف في الولايات المتحدة، الثلاثاء، أي تضاعف إلى المثلين في غضون نحو أسبوعين.