الأرصاد: أمطار رعدية في منطقة الرياض طوال اليوم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من أمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية في مناطق الرياض والخرج والدرعية والرين والزلفي والسليل والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق ورماح وشقراء ووادي الدواسر.

وقالت الهيئة إن تحذيرها يشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة في المدن المذكورة، والتي تشعد نشاطا في الرياح السطحية، طوال اليوم، الأربعاء، منذ التاسعة صباحا، وحتى التاسعة مساء.