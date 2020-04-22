شرطة القصيم: ضبط مواطن خمسينيّ ينشر شائعات عن كورونا

أعلنت شرطة القصيم عن ضبط مواطن سعودي في العقد الخامس، بتهمة ترويج شائعات غير صحيحة عن حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الرس.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيبانيإ أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص ينشر ويروج شائعات وادعاءات غير صحيحة عن حالة مصابة بكورونا في الرس، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن ضبطه، وهو “مواطن في العقد الخامس”، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.