ضحايا #كورونا.. تطورات مفاجئة في أستراليا وكوريا الجنوبية

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 74 حالة، بعد وفاة 3 أشخاص في الـ24 ساعة الأخيرة، فيما أعلنت كوريا الجنوبية وفاة شخص واحد وإصابة 11.

وتعتبر هذه التطورات مفاجئة، مع انخفاض وتيرة الإصابات في البلدين، بعد أيام من الارتفاع المطرد. ففي أستراليا، أعلنت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز عن وفاة امرأة (92 عاما) في دار لرعاية المسنين في غرب سيدني، ووفاة رجل (75 عاما) وامرأة (80 عاما). فيما بلغ مجموع الإصابات في البلاد 6645 إصابة.

وفي كوريا الجنوبية، بلغ إجمالي الإصابات 10 آلاف و694 شخصّا، بينما انخفض عدد المصابين لأفل من 15 شخصا يوميا، لليوم الرابع على التوالي.

وأكدت السلطات الصحية أن 6 من الإصابات الجديدة تعود لأشخاص قادمين من الخارج. كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة ليرتفع الإجمالي إلى 238 شخصا.