تعليم الطائف يدرّب أكثر من 165 منسقاً ومنسقة للأمن والسلامة على مكافحة كورونا

رفعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية من مستوى الوعي بمفهوم الأمن والسلامة لمواجهة فيروس كورونا ومكافحة العدوى، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الدورات التدريبية والبرامج الموجهة عن بعد التي تستهدف منسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية بالمدارس ضمن الجهود الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي الدور الفاعل الذي تقدمه إدارة الأمن والسلامة المدرسية في رفع الوعي بمفهوم الأمن والسلامة والجهود التي تبذلها ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لمواجهة فيروس كورونا، حيث درَّبت أكثر من 85 منسقاً ومنسقة لها في مدارس البنين والبنات على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتدريب 80 منسقاً ومنسقة عن بعد على مكافحة العدوى بمشاركة الهلال الأحمر السعودي.

إضافة إلى دورات تدريبية أخرى في مجالات إدارة الأزمات والكوارث وإخلاء المنشآت التعليمية والحجر المنزلي الآمن والتي نفذت عن بعد بمتابعة من المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي.

وحرصت إدارة الأمن والسلامة على استثمار فترة الحجر المنزلي للأسر في نشر ثقافة الأمن والسلامة بالمنازل من خلال إطلاقها مسابقة البيت الآمن للبنين والبنات وذلك من خلال حسابها على منصة تويتر إيماناً منها بأهمية المشاركة المجتمعية تجاه المجتمع بهدف نشر الوعي والتثقيف عن السلامة في المنازل ووجود الأدوات الضرورية للسلامة بما يسهم في إيجاد بيئات منزلية آمنة.