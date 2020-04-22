أمريكا: 484 مليار دولار لإجراء “اختبارات” الكشف عن الإصابة بـ #كورونا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تخصيص مبلغ 484 مليار دولار لإجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بـفيروس كورونا.

وصوتمجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة تحفيز إضافية بقيمة 484 مليار دولار، تتضمن مساعدات إلى الشركات الصغيرة ودعما ماديا للمستشفيات وتمويلات لإجراء مزيد من اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء تصويت المجلس بعد ساعات من توصل الكونجرس والبيت الأبيض لاتفاق بشأن إعادة تمويل برنامج أساسي يوفر تمويلا للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، للإبقاء على توظيف العمال، مع توفير تسهيلات قروض جديدة للكوارث، بقيمة إجمالية 380 مليار دولار.

ويأتي التمويل الجديد إلى جانب حزمة تحفيز سابقة بقيمة 2ر2 تريليون دولار، وهي الثالثة منذ مارس، عندما بدأت الجائحة تضرب الولايات المتحدة.