بالصور: أندية الحي للبنين بالطائف تواجه كورونا

بثت أندية الحي للبنين بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أكثر من 344 رسالة توعوية ورسائل فخر واعتزاز لأبطال الصحة وذلك في إطار جهودها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ورفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع بمختلف شرائحه في ٢٤ نادي حي في المحافظة والمحافظات والمراكز التابعة لها تعليميًا.

وعملت الأندية منذ قرار تعليق العمل على تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية والتي تستهدف المواطنين والمقيمين ومرتادي الاندية وأولياء الأمور.

حيث نفذت ٤٨ برنامجًا ترفيهياً لتجنب الملل من الحجر ، و٣١ برامج تعليمية ودورات تدريبية عن بعد ، وتوزيع ٢٦٢٠ بروشور في المحلات التجارية والمولات للوقاية من الفايروس.

كما شاركت أندية الحي للبنين في ٣٧ برنامجًا تطوعيًا صحيًا و١٥ مشاركة في حملة برا بمكة وتعقيم مرافق ٢٤ نادي بالاضافة إلى توزيع ٢٤٤٠ كمام ومعقم وكان عدد المشرفين.

المتطوعين من الاندية ٧٧ مشرف بإجمالي عدد ٦١٦ ساعة تطوعية.

ويأتي ذلك حرصًا من أندية الحي ومشاركتها المجتمعية في توعية المجتمع ونشر الوعي والتثقيف عن جانحة كورونا واستثمار فترة الحجر بالبرامج والفعاليات الهادفة والمتنوعة والتي تلبي رغبات وميول المجتمع بكافة اطيافه المجتمعية بإشراف من الرئيس التنفيذي لأندية الحي بالطائف مدير عام التعليم طلال بن مبارك اللهيبي ومتابعة من ممثل أندية الحي للبنين سامي العصيمي.