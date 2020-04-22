خلال 24 ساعة: أكثر من 2700 وفاة بـ #كورونا في امريكا

سجّلت الولايات المتّحدة وفاة أكثر من 2700 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية تعتبر من بين الأفدح على الإطلاق في هذا البلد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 2751 شخصاً في الولايات المتّحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 44.845 وفاة، في حين تخطّى عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس 800 ألف إصابة بعدما سجلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية حوالى 40 ألف إصابة جديدة.