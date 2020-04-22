معجزة تحدث لامرأة نيجيرية في السبعين

بعد 43 عاما من الانتظار ومحاولات الإنجاب، رُزقت امرأة نيجيرية قاربت السبعين من العمر، بتوأم، في ولادة قيصرية.

وأنجبت السيدة مارجريت أدينوجا (68 عاما)، ولدا وبنتا في عملية قيصرية في مستشفى بالعاصمة لاجوس، وجميعهم في حالة صحية جيدة.

وقال الزوج، نوح، لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن زوجته حملت في العام الماضي عبر التلقيح الصناعي، بعد فشل 3 محاولات علاجية سابقة.

وفي مقابلة مع قناة “تي في سي نيوز” النيجيرية، أضاف نوح، أنه وزوجته راودهما حلم في عام 1996 بأنهما سينجبان، وأنهما ظلا متشبثين بهذا الحلم حتى تحقق.

وفي حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اعترف الزوج بأن مجموعة من أطباء الخصوبة حذروه من خطورة استمرار حمل زوجته، لكنه قرر هو وزوجته الاستمرار لتحقيق الحلم.

واستمر الأطباء في مراقبة مارجريت طوال فترة الحمل، حتى اختارت الخضوع لعملية جراحية في الأسبوع السابع والثلاثين.

ووصف الطبيب أديمي أوكونووو الولادة بأنها “معجزة”، لكنه أضاف أن الزوجين خاطرا بقرار الاستمرار في الحمل.