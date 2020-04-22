في #السودان: مستندات الفساد “تتطاير” .. قطع اراضي وحسابات بنكية وتحاويل بمليارات الدولارات لـ”الإخوان”

تطايرت ملفات الفساد لعناصر نظام الإخوان السابق في السودان بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير عقب قيام لجنة إزالة التمكين السودانية بفتح كثير من الملفات وإنهاء التحقيقات في قضايا شهيرة كان آخرها توجيه ضربة قوية لكل من تركيا وقطر بإغلاق مقرات وفروع منظمة الدعوة الإسلامية في السودان وإنهاء عملها بشكل رسمي، بل ومصادرة أصولها وتجميد حساباتها البنكية كاملة.

كثير من الملفات ومفاجآت مدوية

وكشفت التحقيقات التي أجريت في كثير من الملفات عن مفاجآت مدوية كماً ونوعاً إذ تطايرت الملفات يمنة ويسرى وكشف ما تم تداوله وما أعلن رسمياً حتى الآن عن عمليات نهب واستحواذ واسعة النطاق لعناصر النظام السابق للأراضي والشركات والسيطرة على الاقتصاد السوداني عن طريق العمل العصابي المنظم.

اللافت مؤخراً أن عدد من العناصر الذين تمت مصادرة أملاكهم وقطع الأراضي منهم توجهوا للقضاء وقالوا إنها من “الملكية الحرة” لهم وليست من أموال الدولة!.

التحاويل المالية… لهّد أركان النظام الجديد

وأزاحت معظم الاجراءات التي قامت بها الحكومة الجديدة في السودان الستار عن عمليات التحاويل المالية الضخمة التي كان يقوم بها عناصر النظام السابق من تملك لشركات منظمة تنشط في مجالات بيع وشراء العملات الصعبة والزج بها داخل السوق السوداني تحت مسميات وهمية بالمستندات الرسمية التي استخرجت لها بـ”علاقات” مع الأجهزة الأمنية السودانية انذاك، اذ قامت هذه الشركات بعمليات شراء وبيع بالمليارات وتحكمت بالفعل في اسعار العملات العربية والأجنية في السوق السوداني.

ضربات لجنة إزالة التمكين

وجهت لجنة إزالة التمكين السودانية، المسؤولة عن فتح ملفات الفساد لعناصر نظام الإخوان السابق، بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير، ضربة قوية بمصادرة أراضٍ منهوبة، وإغلاق منظمات مشبوهة، وإيقاف العشرات عن العمل، بل وشكلت العديد من اللجان الفرعية بالولايات السودانية لضرب الفساد واستعادة أملاك الدولة.

إنهاء خدمة الدبلوماسيين والوزراء المفوضين

وأعلنت اللجنة إنهاء خدمة 109 من السفراء والدبلوماسيين والوزراء المفوضين والإداريين بوزارة الخارجية، بالإضافة لحل مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم، وحل منظمة تلاويت، وإحالة منقولاتها وأصولها لوزارة المالية، وكذلك منظمة جسور للتواصل وتكليف المراجع بمراجعة المنظمة ورفع تقرير حولها.

استعادة المحالج وإبعاد “الكيزان”

واستعادت اللجنة القضائية محالج مارنجان، والحصاحيصا، والباقير، لصالح وزارة المالية، وصادرت 390 قطعة أرض مسجلة بأسماء رموز النظام السابق وأسرهم، بمساحة كلية تصل إلى 248 ألفا و894 مترا مربعا، في أحياء مميزة بولاية الخرطوم.

البنايات تتساقط بالمستندات

كما استردت اللجنة بناية تخص منظمة “معارج للسلام والتنمية”، والتي كانت تتبع أسرة البشير، بالإضافة إلى عشرات من قطع الأراضي تعود للأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية عطا المنان الحاج بخيت.

نزع ملكيات مقرات وقطع أراض وتجميد حسابات بنكية

وفي ولاية الجزيرة، تمكنت لجنة إزالة التمكين من نزع ملكيات مقرات وقطع أراض وتجميد حسابات بنكية لعناصر إخوانية بارزة.

مشروع الجزيرة .. سلة غذاء العالم يعود للوطن

كما أعلنت لجنة التحقيق في التصرف في أصول مشروع الجزيرة، عن فتح بلاغات جنائية في مواجهة كمال النقر وآخرين، وأكدت أن التحقيقات لا زالت مستمرة لمعرفة المتسببين في ضياع أصول المشروع.

بلاغات رسمية في مواجهة لاعبين جدد

وقال عبد الرحمن محمد؛ رئيس اللجنة، في بيان صحفي، أن اللجنة قيدت بلاغات في مواجهة كمال النقر وآخرين، ونظمت زيارات لورش متخصصة، ذكر أن اثنين منها جرى منحهما لجامعة الجزيرة لتدريب الطلاب إبان العهد البائد، وأن مدير الجامعة وافق فورا على ردهما لصالح مشروع الجزيرة.