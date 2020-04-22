رسمياً: فيروس #كورونا ينهي الدوري الهولندي

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن منافسات الدوري المحلي لن تستكمل على الأرجح ، وذلك بعد قرار الحكومة المحلية بتمديد إيقاف الأنشطة الرياضية حتى الأول من سبتمبر القادم بسبب فيروس كورونا.

وقال الاتحاد الهولندي في بيانه ” تنوي لجنة كرة القدم المحترفة عدم إكمال مسابقة موسم 2019 – 2020 ، وسيتشاور الاتحاد الهولندي مع الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ أي قرار بهذا الصدد” ، مشيراً إلى أن الأندية والجهات ذات العلاقة ستجتمع الجمعة القادم لمناقشة هذا الأمر.

وجاء توقف الدوري الهولندي بدرجتيه الأولى والثانية في الـ 12 من مارس الماضي ، وكان التوقف في المرحلة الأولى ينتهي في 6 أبريل الماضي.