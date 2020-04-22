1673 إصابة بـ #كورونا في ليبيا وسلطنة عمان والوفيات 8

سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم 106 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد.

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 1614 حالةً وعدد الوفيات ثمان، فيما تماثلت 238 حالةً للشفاء.

ليبيا

وسجّلت ليبيا 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس إلى 59 حالة.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان له اليوم، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم أمس الثلاثاء، 83 عينة ليتبين إصابة 8 حالات لمخالطين بالفيروس، فيما ظهرت نتائج العينات المتبقية