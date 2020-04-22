المدينة المنورة: 10 أسواق جديدة للفواكه والخضروات الطازجة

استحدثت أمانة المدينة المنورة 10 مواقع لبيع الفواكه والخضروات الطازجة، استعدادا لشهر رمضان الكريم، تقتصر فيها مهنة البيع على المواطنين السعوديين، ضمن مبادرة شعارها “بسواعدكم نساعدكم” بهدف دعم النشاط.

وقالت الأمانة إن هذه الخطوة تأتي بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من تأمين احتياجاتهم من الخضروات والفاكهة في وقت وجيز، والحدّ من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، بمتابعة الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة.

وتتوزّع المواقع الحديثة في أحياء القبلتين والمستراح والبحر والدعيثة والجرف والقصواء والخالدية والعزيزية والحديقة وفي أرض الكردي, إضافة إلى السوق المركزي والمحلات التجارية، بما يسهم في تقليص التجمعات والازدحام, وضمان استمرار تداول الفواكه والخضروات بشكل اعتيادي في ظل وفرة المخزون الغذائي