مرور حفر الباطن: القبض على صاحب مركبة دهس عاملا ولم يتوقف لإنقاذه

تمكن رجال المرور في حفر الباطن من القبض على قائد مركبة كان يسير عكس السير، ودهس عاملا، ولم يتوقف لإنقاذه، بل لاذ بالفرار.

وأوضحت المديرية العامة لمرور حفر الباطن أن المركبة من نوع دايهاتسو، وكان قائدها يقودها بسرعة جنونية عكس اتجاه السير، وتم القبض عليه، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقّه.

وكان موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تداولوا مقطع فيديو مصور من إحدى كاميرات المراقبة لا يتجاوز الـ 20 ثانية، يتضمّن قطع أحد العمالة الوافدة للشارع، بينما تأتي سيارة في عكس اتجاه السير، لتصطدم به وترديه طريحاً، فيما لاذ صاحبها بالفرار.