عدّاد كورونا: 2.56 مليون مصاب.. والمتعافون 700 ألف

ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، إلى نحو 2.56 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، حسب بيانات منصة “وورلد ميترز”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، تعافى منهم 700 ألفًا، وفارق 178 ألفا الحياة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وتركيا وإيران والصين وروسيا والبرازيل.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 819 ألف إصابة إلى جانب 45 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا 204 ألف إصابة و21 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا 184 ألف إصابة ونحو 25 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و788 إصابة و4632 وفاة.



وفيما أعلنت سلطنة عمان اكتشاف 106 حالات إصابة جديد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الحالات 1614 حالة، و8 وفيات و 238 حالة شفاء، تأكد لدى ليبيا 8 إصابات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 59 حالة.

وفي تايلاند، تم اكتشاف 15 إصابة جديدة مؤكدة، وحالة وفاة واحدة. وفي الهند 1383 حالة مؤكدة، و50 وفاة.

وأعلن وزير الصحة الكويتي تعافي 31 من المصابين ببالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حالات الشفاء إلى 443. وأعلنت السودان 33 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة.

وفي بلغاريا تم اكتشاف 40 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 1015 إصابة، مقابل 1016 حالة جديدة في سنغافورة، بإجمالي عدد الإصابات 10141، وفي كوريا الجنوبية 11 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة

