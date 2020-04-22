الحب في زمن كورونا.. جمعهما الزواج والفيروس والعزل والشفاء

لم يفترقا منذ لقائهما قبل نحو 57 عاما، وعاشا معًا زوجين حبيبين لفترة تزيد عن الـ56 عاما، حتى أصيبا بفيروس كورونا معًا، وتعافيا عًا في يوم واحد.. قصة زوجين بريطانيين صارا حديث وسائل الإعلام في العالم.

صحيفة ديلي ميل البريطانية كتبت عن سيدني مور، 77 عاما، وزوجته البالغة من العمر 76 عاما، أنهما أصيبا بوباء كوفيد -19 في أوائل أبريل الجاري، وتم نقلهما معا إلى مستشفى للأمراض المعدية، حيث تأكدت إصابتهما بالفيروس، وتم وضعهما في قسم واحد، كي لا ينفصلا أثناء تلقي العلاج.

وفقا للزوج سيدني مور، تعاني الزوجة من صعوبات بالغة في السمع، لذلك ساعدها في كل شيء، وعالجها الأطباء بعناية فائقة.

وبعد خمسة أيام من إدخالهما إلى المستشفى، تعافى الزوجان تماما من المرض وخرجا سويًّا، ليكملا فترة العزل في المنزل.

ورصدت البوابة الدولية للإحصاء أن عدوى الفيروس التاجي أودت حتى 21 أبريل، بحياة أكثر من 16.5 ألف من سكان بريطانيا، فيما أصيب بالفيروس في البلاد ما يقرب من 125 ألف شخص.