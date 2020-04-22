إسبانيا: 435 وفاة و4211 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت إسبانيا عدد من الإصابات والوفيات الجديد بفيروس كورونا المستجد، خلال آخر 24 ساعة، في زيادة ثابتة بنسبة 2%.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية‭‭‭ ‬‬‬اليوم الأربعاء إن عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع 435 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو ما يتفق تقريبا مع زيادات بنسبة اثنين بالمئة سجلتها البلاد في الأيام القليلة الماضية.

ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 21717، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 208389 حالة بعد تسجيل 4211 إصابة جديدة، حسبما أفادت الوزارة.