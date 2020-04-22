برئاسة المملكة.. وزراء السياحة بمجموعة العشرين يناقشون سبل دعم القطاع

تعقد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين اجتماعا استثنائيا لوزراء السياحة في 24 أبريل، لمناقشة حالة القطاع في ضوء جائحة كورونا 19-COVlD، وتأثير الأزمة العالمية على قطاع السياحة، والاتفاق على الإجراءات اللازمة لدعم القطاع.

ويعقد الاجتماع بقيادة وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، ويناقش الوزراء الاستجابات الفورية الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا 19-COVlD، وأيضا بحث إعادة تنشيط وتحديد سبل تعزيز مرونة القطاع السياحي على المدى البعيد.

وينضم لأعضاء مجموعة العشرين في الاجتماع كل من الدول المستضافة والمنظمات الدولية والإقليمية، لدعم قطاع السياحة خلال هذه الفترة من الأزمة، وتعزيز مرونة السياحة وتطويرها، كوسيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.