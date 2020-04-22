مستفيدو “الإسكان التنموي” بمحافظة هروب يقضون “رمضان” في مساكنهم الجديدة #عاجل

سلم برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، وحدات سكنية لعددٍ من الأسر المستحقة من مستفيدي جمعية البر الخيرية بمحافظة هروب بمنطقة جازان، بالتزامن مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية هروب صالح القرادي، أنه من خلال الإجراءات الصحية التي يتم العمل بموجبها خلال الفترة الراهنة للحد من انتشار فيروس كورونا عبر تجنب التجمعات، تسلم مستفيدو الإسكان التنموي مفاتيح وحداتهم السكنية بشكل فردي لكل مستفيد، وضمن بيئة تسليم آمنة تراعي تطبيق الاحتياطات الموصى بها، وخلال أوقات محددة، مع توفير المعقمات والتأكد من سلامة مواقع التسليم كاملة.

وعبرت إحدى المواطنات عند استلامها للمسكن عن سعادتها، خصوصا وأنها ستقضي – بإذن الله – شهر رمضان المبارك في منزل مستقل مع أطفالها، مؤكدةً أن هناك جوانب إيجابية كثيرة في انتقالها إلى المسكن الجديد، ومن أهمها قربه من المدارس، حيث سيتسنى لأبنائها إكمال دراستهم دون عناء التنقل لمسافات طويلة.

من جهته، رفع مستفيدي ومنسوبي الجمعية التهنئة بشهر رمضان المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله -، مؤكدين أن اهتمام القيادة بهذه الفئة في توفير الحياة الكريمة من الأسباب التي تشعرهم دوما بالسعادة، مثمنين في الوقت ذاته جهود وزارة الإسكان في تفقد الفئات الأشد حاجة وتوفير كل السبل للحصول على مسكن ملائم.

يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجـة فــي المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي” المستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة والتي تجاوز عددها 385 جمعية.