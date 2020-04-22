متحدث الصحة يجيب على سؤال “الوئام” حول أصحاب الأمراض المزمنة الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

سألت الوئام، متحدث الصحة محمد العبدالعالي، اليوم (الأربعاء)، على لسان مراسلها سمير اللهيبي، عن أصحاب الأمراض المزمنة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

ورد متحدث الصحة على سؤال “الوئام” قائلا إن الجميع معرض للإصابة، لكن الفئات التي قد تكون أكثر عرضة هم الأشخاص في الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر، وأصحاب الأمراض المزمنة غير المتحكم فيها.

وأضاف أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الأورام، وضعف المناعة، ومشاكل القلب، والسمنة الممرضة، والفشل الكلوي، والنساء ذوات الحمل الخطر، يتعرضون لمضاعفات تكون أشد وتحتاج رعاية صحية أعلى.

وشدد المتحدث، خلال المؤتمر الصحفي اليوم (الأربعاء)، على أهمية شرب كميات كافية من المياه، لأنها تساهم في زيادة مناعة الجسم، وضرورة الحرص على التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل أطول وقت ممكن.

كما أكد على أصحاب الأمراض بتناول الأدوية الموصوفة لهم في مواعيدها، والالتزام بإجراء القياسات والقراءات المنزلية سواء للسكر أو الضغط وغيرها، واستشارة الطبيب للحصول على المعلومات الصحيحة واي وصايا تتصل بـ حالاتهم المرضية.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الحالات في المملكة 12772 حالة، بينها 10846 حالة نشطة، منها 82 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه تم تسجيل 172 حالة تعافي ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 1812 حالة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة في المملكة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 114 حالة.