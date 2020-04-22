الإمارات: 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة

أعلنت الإمارات، اليوم (الأربعاء)، تسجيل 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليبلغ إجمالي العدد 52، فيما سجلت 483 إصابة لتصل إجمالا إلى 8238 حالة.

وقالت فريدة الحوسني، المتحدثة الرسمية للقطاع الصحي الإماراتي، إن 103 حالة جديدة لمصابين بالفيروس ذاته تعافت، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 1546 حالة.

وكشفت الحوسني، في مؤتمر صحفي، الإصابات الجديدة تم اكتشافها بعد إجراء أكثر من 31 ألف فحص، وجميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وحول جنسيات الوفيات؛ كشفت الحوسني أنها تعود لمصابين من جنسيات مختلفة، ويعانون أمراضا مزمنة.