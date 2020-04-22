حقيقة وجود إصابات بكورونا بين أفراد الجيش الأمريكي في الكويت

ردت السفارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، على ما تداولته صحف كويتية عن وجود إصابات بكورونا، بين أفراد الجيش الأمريكي في البلاد.

ونفت السفارة الأمريكية لدى الكويت اليوم (الأربعاء) تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) بين أفراد الجيش الأمريكي في الكويت، مؤكدة أن الحكومة الأمريكية تقوم بتعزيز إجراءاتها الاحترازية، بالتنسيق مع السلطات الكويتية، لضمان سلامة الجميع.

وجاء في بيان نقلته “كونا” عن السفارة الأمريكية أنه “على عكس التقارير الصحفية السابقة التي ادعت ذلك، حيث لم تسجل أي إصابات بالفيروس المستجد بين أفراد الجيش الأمريكي في الكويت”.

وأوضحت السفارة أن الإصابة ثبتت على عدة مقاولين ممن عملوا في معسكر (عريفجان) وجاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية، وهم الآن تحت رعاية وإشراف وزارة الصحة.

في السياق؛ أعربت السفارة عن شكرها للحكومة الكويتية على شراكتها القوية، مؤكدة مواصلة العمل معها لمكافحة انتشار الفيروس.

وكانت صحف كويتية قد ذكرت أمس أنه تم تسجيل أكثر من 20 إصابة مؤكدة بكورونا بين عناصر من الجيش الأمريكي في معسكر عريفجان وعمالة الشركات المتعاقدة معه بعد مخالطتهم حالات مصابة.