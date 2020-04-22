جوائز الرئيس للتميّز 2020.. “أرامكو” تكرم 19 إدارة و5 مشاريع مشتركة

كرّمت شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو”، اليوم، الفائزين بجوائز الرئيس للتميّز لهذا العام 2020، وذلك تتويجًا لمستويات الأداء العالية التي حققوها، متجاوزين تحديات كورونا، بحسب بيان للشركة.

ومُنحت جائزة الرئيس للتميّز لهذا العام لـ 19 إدارة من إدارات الشركة و5 مشاريع مشتركة في المملكة وحول العالم، حققت جميعها التميّز في 5 مجالات تضمنتها الجائزة وهي: السلامة، والبيئة، والصيانة والموثوقية، والتشغيل، والمشاريع المشتركة.

وفي مجال السلامة ضمت قائمة الفائزين 4 إدارات هي: إدارة معمل الحوية لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي، وإدارة مصفاة ينبع، وإدارة معمل الخرسانية للغاز، وإدارة معمل حرض للغاز.

وفي مجال التميّز البيئي ضمت قائمة الفائزين 6 إدارات توزعت على فرعين، الأفضل في مؤشر الأداء البيئي العام للمنشآت، والأفضل في إدارة الانبعاثات الكربونية. حيث فازت إدارة تشغيل معامل بقيق عن فئة أفضل الإدارات التشغيلية في مؤشر الأداء البيئي العام للمنشآت، والإدارة البحرية عن فئة أفضل الإدارات الخدمية في مؤشر الأداء البيئي للمنشآت. كما جاءت إدارة الإنتاج في مصفاة رأس تنورة عن فئة أفضل الإدارات في تحقيق تقدم مستمر في الأداء البيئي.

أمّا عن فئة أفضل الجهات في إدارة الانبعاثات الكربونية في قطاع الغاز، جاءت إدارة تشغيل معمل واسط، وعن فئة أفضل الجهات في إدارة الانبعاثات الكربونية في قطاع انتاج النفط، جاءت إدارة تشغيل معامل بقيق، وعن فئة أفضل الجهات في إدارة الانبعاثات الكربونية في قطاع المصافي، جاءت إدارة مصفاة ينبع.

وفي مجال الصيانة والموثوقية فازت بالجائزة 4 إدارات وهي: إدارة الإنتاج في حقل جنوب الغوار، وإدارة الصيانة في مصفاة رأس تنورة، وإدارة خدمات الورش الميكانيكية، وإدارة الإنتاج في خريص.

أمّا في مجال التميّز التشغيلي، فقد ضمت قائمة الفائزين 5 إدارات وهي: إدارة الإنتاج في السفانية، وإدارة معمل الغاز في البري، وإدارة حفر حقول النفط والغاز في منطقة الأعمال الجنوبية، وإدارة هندسة الإنتاج في منطقة الأعمال الجنوبية، وإدارة التدريب الصناعي.

وركّز المجال الأخير من الجائزة على تميّز شركات المشاريع المشتركة، وضم 5 شركات فائزة، هي: مصفاة ياسرف في ينبع، وشركة فوجيان للتكرير والبتروكيماويات في الصين، ومصفاة سامرف في ينبع، وشركة صدارة للكيميائيات في الجبيل، وشركة إس أويل في كوريا.