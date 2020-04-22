3 مبادرات جديدة من “الصندوق الصناعي” لدعم “القطاع الخاص” لمواجهة آثار كورونا

أعلن صندوق التنمية الصناعية، اليوم، دعمه القطاع الخاص بثلاث مبادرات جديدة لمواجهة آثار فيروس كورونا.

المبادرة الأولى تتضمن تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض العملاء من المشاريع المتوسطة التي تحل أقساطها في عام 2020، والثانية طرح منتج تمويلي جديد لدعم جميع الشركات المصنعة للمستلزمات الطبية والأدوية لشراء المواد الخام، كذلك مبادرة خط تسهيلات ائتماني لدعم التكاليف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي، بندر بن إبراهيم الخريف إن المبادرات تأتي في إطار حزمة الإجراءات التي اتخذها الصندوق الصناعي لمواجهة تداعيات أزمة كورونا ودعم جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا COVID-19 .