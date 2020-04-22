تزامنا مع قدوم رمضان .. تخصيص ٩ مواقع لبيع الأغنام في الرياض #هلال_رمضان

أعلنت أمانة منطقة الرياض،اليوم، تخصيص 9 مواقع لبيع الأغنام في الرياض تزامنا مع قدوم رمضان.

و قالت الأمانة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “تزامنًا مع قدوم شهر رمضان المبارك، ولمواجهة حجم الطلب المتزايد على اللحوم.. أمانة منطقة الرياض تخصص ٩ مواقع لبيع الأغنام في العاصمة

و أكدت الأمانة في بيانها أن المسالخ المتنقلة جاهزة لاستيعاب الزيادة.

و أوضحت أن هناك رقابة صحية مشددة لضمان سلامة السكان.

و أفادت الأمانة في وقت سابق بأن البوابة المكانية لـلأمانة ترشد أكثر من ١٠ آلاف ساكن نحو الأسواق الغذائية والصيدليات المجاورة لمساكنهم، تماشيًا مع إجراءات الحد من التنقل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.