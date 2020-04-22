إغلاق مركز تسوق لم يطبق اجراءات مكافحة #كورونا في المدينة #هلال_رمضان

قامت الفرق الرقابية،اليوم، بإغلاق مركز تسوق لم يطبق اجراءات مكافحة فيروس كورونا في المدينة المنورة.

و أفادت أمانة المدينة المنورة في بيان على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”،مساء ،اليوم، بأن بلدية العوالي أغلقت مركز تسوق بأحد المجمعات التجارية بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز لعدم تطبيقه الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا .

و دعت أمانة المدينة المنورة المواطنين بالابلاغ عن أي ملاحظة لتقديم الوجبات في المطاعم

و وجهت الأمانة نداء قالت فيه: “حرصاً على سلامة مجتمعنا .. بادر بالبلاغ عند ملاحظة تقديم الوجبات داخل صالات المطاعم، عبر مركز الطوارئ 940 أو عبر تطبيق بلدي 940