فاينانشال تايمز: صفقة مشبوهة وراء استحواذ شقيق زوجة أمير قطر لفندق الريتز في لندن

كشف تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز اللندنية أن عبد الهادي مانع الهاجري (٤٠ عاما) شقيق زوجة أمير قطر هو المشتري لفندق “الريتز” في ماي فير بلندن.

وأظهرت ملفات تسجيل الشركات في المملكة المتحدة أن المستثمر القطري وافق على شراء فندق مايفير من عائلة الملياردير باركلي الشهر الماضي، ما أثار توترات في قتال عائلي مرير بين السير فريدريك والسير ديفيد باركلي.

وتبين التسجيلات في دار الشركات بالمملكة المتحدة أن الفندق مملوك الآن لرجل الأعمال القطري عبد الهادي مناع الهاجري، وهو شقيق الشيخة العنود، الزوجة الثانية للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر.

في 25 فبراير، سيطر الهاجري على شركة تدعى Green Park (No 1) Limited، واستحوذت على المجموعة التي امتلكت في نهاية المطاف ريتز بعد ذلك بشهر في 25 مارس، قبل يومين من إعلان شركة المحاماة البريطانية Macfarlanes أنها نصحت مشتريا قطريا لم يذكر اسمه من فندق لندن.

وتبين تسجيلات بيت الشركات أن الهاجري يمتلك أيضًا قصرًا باهظ الثمن على ضفاف النهر في تركيا من خلال شركة استثمارات بريطانية، وقد تم الحفاظ على سرية هوية المشتري القطري منذ إعلان شركة ماكفارلانس البيع في أواخر مارس.

وفي وقت سابق من هذا العام ، اتهم السير فريدريك وابنته أماندا أبناء السير ديفيد إيدان ، وهوارد وأليستير ، وحفيد أندرو ، بالتنصت على فندق ريتز سراً في محاولة مزعومة للاستماع إلى محادثات الزوج حول تعاملات العائلة التجارية. من المقرر عقد الجلسة التالية في القضية في أوائل مايو.

في الأسابيع الأخيرة ، أدلى السير فريدريك بتعليقات عامة تعارض بشدة بيع فندق في لندن ، والذي تضمن التهديد بالتقاضي عندما تم الإعلان عن الصفقة. ورفض ممثل السير فريدريك التعليق.