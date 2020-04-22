أمريكا توضح حقيقة إصابة جنودها في الكويت بفيروس #كورونا

أوضحت السفارة الأمريكية في الكويت حقيقة إصابة جنودها في الكويت بفيروس كورونا المستجد”كوفيد19″

و نفت سفارة الولايات المتحدة لدى الكويت في بيان ، الیوم الأربعاء، تسجیل أي إصابات بفیروس كورونا المستجد بین أفراد الجیش الأمریكي في الكویت.

وأكدت أن حكومة الولايات المتحدة الأمریكیة تقوم بتعزیز إجراءاتھا الاحترازیة وتنسق مع السلطات الكویتیة لضمان سلامة الجمیع.

و قالت السفارة تعليقا على التقاریر الصحفیة التي أفادت بإصابة جنود أمريكيين بالفيروس :” لم تسجل أي إصابات بالفیروس المستجد بین أفراد الجیش الأمریكي في الكویت”، و أن الإصابة ثبتت على عدة مقاولین ممن عملوا في معسكر “عریفجان” وجاءت نتائج فحوصاتھم إیجابیة، وھم الآن تحت رعایة وإشراف وزارة الصحة.

و عبرت السفارة عن شكرھا للحكومة الكویتیة على شراكتھا القویة، مؤكدة مواصلة العمل معھا لمكافحة انتشار الفیروس.