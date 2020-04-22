كورونا من أول نظرة .. هل تنقل عيوننا الفيروس؟

في دراسة جديدة لمستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية في العاصمة الإيطالية روما، تمكن الباحثون من عزل فيروس كورونا من دموع مريض.

و تعليقا على الدراسة أكد مسؤول صحي إيطالي، اليوم الأربعاء، ثبوت، دخول فيروس كورونا المستجدللجسم والخروج منه عن طريق العينين.

وجاء ذلك على لسان مدير قسم الأمراض المعدية في المعهد الإيطالي العالي للصحة (ISS) جوفاني ريتسا، تعليقا على الدراسة الجديدة لمستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية في روما، التي تمكنت من عزل فيروس كورونا من دموع مريض.

و قال ريتسا في تصريحات لمجموعة “أدنكرونوس” الإعلامية الدولية الإيطالية، أن التهاب الملتحمة نفسه، الذي لفت انتباه الباحثين لإرتباطه بفيروس كورونا المستجد، يأتي من حقيقة كوفيد 19 يمكنه أن يدخل الى الجسم عن طريق العيون أيضًا.

وأوضح المسؤول أن كورونا يمكنه أن يتكاثر في ظهارة الملتحمة النسيج الطلائي الذي يكسو تجويف العين أيضا”.

وخلص مدير قسم الأمراض المعدية إلى القول إنه من المهم جدا الاستمرار في دراسة وتعميق المعرفة بهذا الفيروس.