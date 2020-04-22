“الغذاء والدواء”: إلزام المصنعين بإضافة كلمة “شبيه” على منتجات الألبان المعدلة

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارا جديدا، اليوم، وجهته لمصنعي منتجات الحليب والألبان المعدلة بالزيوت النباتية.

وتضمن القرار الإلزام بإضافة كلمة “شبيه” على منتجات الحليب والألبان المعدلة بالزيوت النباتية، لتوضيح جميع المكونات التي تتضمنها المنتجات للمستهلك، ومعرفة المنتجات التي تحتوي على الدهون الطبيعة، وتلك التي تستبدل بالزيوت النباتية.

وقال الهيئة إن المنتجات المعنية هي التي يكون فيها الاستبدال كليا أو جزئيا لدهن الحليب بالزيوت النباتية، وتسمى بـ”شبيه القشطة، شبيه الجبنة، شبيه الحليب المبخر”.