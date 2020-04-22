أول وفاة في الدوري الانجليزي بسبب #كورونا

سُجلت،اليوم، أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد”كوفيد19″ في الدوري الإنجليزي “البريمير ليج”.

و أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، عن وفاة أحد أعضاء الجهاز الطبي بالفريق، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد النادي في بيان وفاة يان رينولدز أحد أعضاء الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم، بعد أن خاض صراعا مع فيروس كورونا المستجد، ليصبح أول حالة وفاة بالفيروس في “البريميرليغ”.

وذكر النادي أن رينولدز الذي وافته المنية بعمر 53 سنة كان مسعفا في العاصمة لندن لمدة 30 عاما، وعمل كمسعف في الطاقم الطبي للنادي الإنجليزي في الأعوام الثمانية الأخيرة.

ونعى النادي الإنجليزي في بيانه وفاة رينولدز، وقدم التعازي الحارة لأسرته وأكد وقوفه بجانبهم في محنتهم.

ويحتل كريستال بالاس برصيد 39 نقطة المركز الـ11 على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز المتوقف حتى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.