حرس الحدود يخلي بحارا أوكرانيا تعرض لوعكة في عرض البحر

أخلت سفينة تابعة لحرس الحدود، اليوم، بحارا يحمل الجنسية الأوكرانية، كان يعاني من مشكلات صحية بالكلى، على متن إحدى السفن، وذلك شمال غرب جزيرة فرسان بمنطقة جازان، في مياه البحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، إن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة ( JMRCC ) تلقى اتصالاً من الشركة المُشغلة للسفينة ( MV Sterling Palm)، حاملة علم جمهورية منغوليا، يفيد بوجود حالة مرضية لأحد طاقهما، بحار أوكراني يبلغ من العمر 35 عاماً، يعاني من مشكلات صحية بالكلى، وليس لديه أي أعراض أو اشتباه بالإصابة بفايروس كورونا المستجد، ويحتاج إلى إخلاء طبي.

وتولى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC إدارة الحدث، ووصلت سفينة حرس الحدود اليوم إلى جازان، وجرى نقل المريض، إلى مستشفى الحياة الطبي بجازان، مع اتخاذ كافة التدابير والاحترازات الطبية اللازمة وقاية من فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، ومرافقة فريق طبي معه، وحالته الصحية مستقرة، ولله الحمد، وتم إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.