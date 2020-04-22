“الصحة العالمية” تؤكد: #كورونا سيبقى معنا لفترة طويلة

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، أن وباء كورونا سيقى معنا لفترة طويلة، خاصة وأن أغلب الدول في المراحل الأولى من التصدي له.

وقال مدير المنظمة، في مؤتمر صحافي، عبر الفيديو من مقر المنظمة الدولية “أمامنا طريق طويل. هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة”.

ومنذ ظهور وباء كورونا في ديسمبر في الصين، أودى بحياة أكثر من 180 ألف شخص في العالم، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

وأضاف: “يبدو أن تفشي الوباء في معظم دول غرب أوروبا ينحو نحو الاستقرار أو الانحدار”، لكن “نلحظ وتيرة ارتفاع مقلقة في إفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية وشرق أوروبا”.

ورأى أن “الخطر الأكبر الذي نواجهه اليوم هو التهاون” أمام الوباء العالمي، مشيرا إلى أن “العناصر الأولية تبين أن غالبية سكان العالم لا يزالون معرضين” للإصابة بفيروس كورونا المستجد.