عاجل.. هزة أرضية شرق القنفذة #هزه_ارضيه_في_الجنوب

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية في المملكة تسجيل هزة أرضية مساء اليوم الأربعاء شرق محافظة القنفذة بلغت قوتها 2.7 درجة على مقياس ريختر وعمق 9 كم.

وأضافت الهيئة أن الهزة الأرضية لا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس البسيط.

أكد أهالي من خميس حرب التابعة لمحافظة القنفذة أنهم شعروا بهزة أرضية خفيفة مساء اليوم الأربعاء.

وكتب أحد الأهالي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “هزة أرضية في الجنوب، شعرنا بها قبل قليل في خميس حرب”.

وقال حساب يدعى ياسر على تويتر ” هزة أرضية في الجنوب شعر بها سكان خميس حرب”.

ونشر أحدهم صورة قيل إنها لمركز الهزة الأرضية التي كانت في البحر الأحمر وصولا إلى مناطق جنوب المملكة.