باحث روسي: آراء ابن سينا في طرق الوقاية من الأمراض تحتفظ بأهميتها حتى اليوم

أكد الباحث في معهد الاستشراق الروسي نيكولاي سيريكوف أن الطبيب والفيلسوف الإسلامي الحسين ابن سينا مازالت علومه في الطب، وآرائه المتعلقة بالتعامل مع الأوبئة تحتفظ بأهميتها إلى اليوم، خاصة في مجال تشخيص الأمراض.

وقال نيكولاي في لقائه مع قناة “روسيا اليوم”، إن الكثير من أعمال ابن سينا مازالت تحتفظ بأهميتها، وتحديداً إشارته لأهمية دراسة أعراض الأمراض، وعلاقتها بشفاء المريض، إضافة إلى تقسيمه الأوعية الدموية، إلى شرايين وأوردة.

وأضاف أن كتاب ابن سيناء “القانون في الطب”، قد وصف أكثر من 700 دواء وخصائصها ومميزاتها، كما وصف بعض الوسائل العلاجية، التي لاتزال تستخدم في الطب حتى الآن، وتحديداً لعلاج السرطان.

وأشار نيكولاي إلى أن الكتاب فصل بين الكوليرا والطاعون ووصف الجذام، مبيناً أن ابن سينا أول من تحدث عن طرق الوقاية من الأمراض، من خلال النظافة الشخصية وممارسة الرياضة.