الإطاحة بـ6 وافدين يوثقون شرائح الاتصالات بهويات مسروقة في الرياض

ألقت الجهات الأمنية في منطقة الرياض القبض على 6 وافدين يوثقون شرائح الاتصالات بأسماء مواطنين ومقيمين عبر بصمات وهويات مسروقة.

وأفاد سناب شات الداخلية بأن سلطات منطقة الرياض ممثلة في إدارة البحث والتحري ضبطت 6 وافدين من الجنسية البنجلادشية قاموا بتحويل شقة في حي الوزارات إلى محمل لتوثيق شرائح الاتصالات بأسماء مواطنين عبر بصمات وهويات مزورة.

وضبطت السلطات داخل الشقة نحو 577 شريحة اتصال لشركات ملحية، وبصمات لأشخاص، وطابعات و4 أجهز بصمة، وأجهزة لاب توب تستخدم في عمليات التزوير، وجرى إيقافهم وتحريز المضبوطات وتحويلهم إلى أجهزة الاختصاص.