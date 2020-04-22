العرفج: صندوق الاستثمارات يوجه استثماراته بالطريق الصحيح #كورونا

أشاد الإعلامي الدكتور أحمد العرفج بتحركات صندوق الاستثمارت السعودي، الذي يسعى لدعم الاقتصاد عبر عقد مجموعة من الصفقات عالميا في الطريق الصحيح.

وأجمل العرفج، خلال برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية، مجموعة من القرارات والأخبار التي اتخذتها حكومة المملكة و على رأسها القيادة الرشيدة مثل مبادرة نقل الوافدين التي تم إطلاقها اليوم وإيداع مليار ريال لمستفيدي سكني وفوز 3 طالبات سعوديات في بطولة عالمية.

وثمن العرفج في حديثه رؤية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان واستشرافه الناجح لمستقبل الاقتصاد و التي بنيت على عدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي ووحيد ، وتطرق لمقولته “دستورنا الكتاب و السنة”.

وقال العرفج إن هذه الأيام أثبتت الرؤية الثاقبة لولي العهد و أنه رغم أزمة سعر النفط إلا أن ا قتصاد المملكة ما زال يقف على أقدام ثابتة، وإن أزمة كورونا أعادت ترتيب العالم و أنه متفائل و أن هناك أشياء كنا نظنها من الضروريات و اكتشفنا أنها ليست ضرورية.