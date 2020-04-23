جنوب أفريقيا تواجه #كورونا بـ 26 مليار دولار!

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا اليوم، عن تخصيص نحو 26 مليار دولار أمريكي لدعم إجراءات الإغاثة والتحفيز الاقتصادي لمواجهة آثار فيروس كورونا.

وأكد رامافوزا في خطاب توجه به للشعب، أن هذه القيمة تمثل نحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.

وأوضح أنه سيتم تخصيص مليار دولار، لقطاع الصحة، و 5 مليار دولار لحماية الوظائف، و 105 مليون دولار لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأدى فيروس كورونا الى وفاة 58 شخصًا وأصابة أكثر من 3 آلاف في جنوب أفريقيا لحد الان.

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في جمهورية جنوب أفريقيا إلى 3635 حالة مؤكدة، بينما بلغت حالات الوفاة 65 حالة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها اليوم، انه تم اجراء 133774 تحليلاً مخبرياً منذ ظهور هذا الوباء يوم 5 مارس الماضي داخل البلاد.

وتعتبر جنوب أفريقيا أكثر دولة من حيث عدد حالات الإصابة في القارة الأفريقية حتى الآن.