لمدة عام… تجميد جثث ضحايا #كورونا في الولايات المتحدة

أمر مجلس بلدية نيويورك بتجميد جثث بعض ضحايا فيروس كورونا مؤقتا لتقليل الضغط على المستشفيات والمشارح للحفاظ على جثث الذين توفوا بالفيروس.

ولم يتسن التعرف على هوية معظم هذه الجثث، ولم يطالب بها أحد وستنقل من المشارح إلى شاحنات تبريد لمنع تحللها حتى نقلها إلى مكان ما في فترة لا تصل إلى عام، وفقا لوسائل اعلام محلية.

ويمثل هذا القرار وقفا للدفن في مقابر جماعية في منطقة هارت ايسلند في برونكس، والتي كانت تستخدم لدفن ضحايا الفيروس مجهولي الهوية أو الذين لم لم يطالب أحد بجثثهم بعد 15 يوما من الوفاة.

وتستخدم هارت ايسلند منذ القرن الـ19 لدفن سكان نيويورك الذين لا تعرف هوياتهم.

ونذ بداية أزمة كورونا في الولايات المتحدة، أصبحت مدينة نيويورك البؤرة العالمية للفيروس.

وكشفت بيانات ادارة الصحة في نيويورك أن عدد المصابين في المدينة ارتفع إلى 134874، وعدد الوفيات إلى 9562.