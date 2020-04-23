سويسرا تعلن استعدادها لعودة الدوري والمباريات خلف الأبواب

أعلنت رابطة الدوري السويسري لكرة القدم استعدادها لعودة بطولة الدوري، المتوقفة منذ فترة شأنها شأن معظم الدوريات الأوروبية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد التعاون مع معهد الأمراض المعدية بجامعة برن.

وأعلنت الرابطة أنها قدمت تقريراً مفصلاً لمكتب الرياضات الفيدرالي حول السيناريوهات المحتملة لاستئناف التدريبات، وإقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة.

كما أشارت الرابطة في بيان رسمي إلى أنها تعتبر هذه الوثيقة كنواة يمكن اتخاذ القرارات في ضوئها، ولكنها تنتظر في النهاية موافقة السلطات الصحية.

ولا يقتصر المشروع على نشاط كرة القدم فحسب، بل “يمكن أن يساعد في كل الأنشطة الرياضية في سويسرا”.

وأرسلت الرابطة هذه الوثيقة لكل الأندية، وأبلغتهم بالإجراءات المزمع اتباعها، وسيتم عقد اجتماعاً في الأيام المقبلة لاستعراض كل الخيارات المطروحة على طاولة المحادثات، كما طالبت السلطات بإرسال رؤيتها فيما يتعلق بالمواعيد الخاصة باستئناف التدريبات والمباريات.