نيويورك: إصابة قطتين بـ”كورونا”.. وخبراء: لا تنقله للبشر

في حالة هي الأولى من نوعها، أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية إصابة قطتين بفيروس كورونا، “لكن من المتوقع أن تتعافيا تماما”.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة بنيويورك إنه “لا يوجد دليل على أن الحيوانات الأليفة تلعب دورا في نشر الفيروس في البلاد. لذلك لا مبرر لاتخاذ إجراءات ضد الحيوانات الأليفة من شأنها الإضرار بها”.

وانضمت القطط إلى القائمة بجانب النمور والأسود في نيويورك، وعدد صغير من الحيوانات الأخرى في جميع أنحاء العالم التي ثبتت إصابتها بالفيروس.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض الأشخاص بالحد من تعامل حيواناتهم الأليفة مع الأشخاص أو الحيوانات خارج منازلهم. كما يجب على أي مالك حيوان أليف مصاب بالفيروس تجنب مخالطة حيواناته وارتداء قناع الوجه أثناء التعامل معه.

وقال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، وهو أعلى مسؤول صحة حكومي ضمن فريق الطوارئ المكلف بمكافحة فيروس كورونا، إنه “ليس هناك دليل على أن الفيروس ينتقل من حيوان أليف إلى إنسان”.